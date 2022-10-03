أسعار النفط تقفز أكثر من 3% وأوبك تدرس خفض الإنتاج

المصدر: رويترز

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قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة في التعاملات المبكرة بآسيا اليوم، في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج لما يصل إلى مليون برميل يومياً خلال اجتماع هذا الأسبوع لدعم السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار أو 3.3 في المئة إلى 87.96 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 2337 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 0.6 في المئة عند الإغلاق يوم الجمعة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.09 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 2.60 دولار أو 3.3 في المئة بعد خسارته 2.1 في المئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو، بعد أن أضر إغلاق كوفيد-19 في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي على الأسواق المالية العالمية.

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك+، خفض الإنتاج بما يتراوح بين 0.5 مليون إلى مليون برميل يومياً قبل اجتماع يوم الأربعاء وذلك لدعم الأسعار.

وسيكون هذا هو ثاني خفض شهري على التوالي لأوبك+ بعد أن خفضت الإنتاج 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.

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