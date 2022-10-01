«مزاد للغاز» في ألمانيا لتأمين إمدادات الشتاء

المصدر: د ب أ

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تعتزم الحكومة الألمانية تقديم حوافز للقطاع الصناعي حال خفض استهلاك الغاز لإتاحته للتدفئة عبر تطبيق ما يسمى بنموذج "مزاد الغاز" مقابل رسوم.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في وزارة الاقتصاد أن النموذج تم إطلاقه اليوم السبت.

وبالإضافة إلى الملء الإضافي لمرافق التخزين وزيادة استخدام الفحم في توليد الكهرباء، يعد هذا العنصر الثالث في خطط الحكومة لتحسين إمدادات الطاقة في الشتاء وسط أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويحفز هذا النموذج الاستغناء عن الغاز، بحيث تقوم هذه الشركات بترشيد استهلاك الغاز مقابل الحصول على رسوم يتم تمويلها من السوق على أن توفر هذه الشركات كميات من الغاز يمكن استخدامها في التدفئة.

والمشروع المشترك لمشغلي أنظمة نقل الغاز الألماني مسؤول عن تنظيم سوق الغاز الألماني. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون الغاز متاحا في الشبكة العادية، بدلا من استهلاك الغاز المتوفر في مرافق التخزين.

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