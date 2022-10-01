التضخم في إندونيسيا إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات

المصدر: د ب أ

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قال محافظ بنك إندونيسيا إنه من المحتمل أن يكون التضخم في البلاد قد تسارع بأسرع وتيرة له، منذ عام 2015، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود الأكثر استخداما في البلاد.

ومن المتوقع أن يكون التضخم الرئيسي قد تسارع ليصل إلى ى 88ر5% في سبتمبر الماضي، مقارنة بما كان عليه قبل عام، طبقا لما ذكره محافظ بنك إندونيسيا، واهيو أجونج نوجروهو في منتدى اليوم السبت، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ومن شأن هذا أن يبقي التضخم فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو ما بين 2 و4 %، للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن تكون مكاسب أسعار المستهلكين قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات، عند 1ر1% وفقا لمسح أجراه البنك مساء أمس الجمعة.

وكان البنزين، الذي ارتفعت أسعاره بواقع 91ر0%، المحرك الرئيسي للمكاسب.

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