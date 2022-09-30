الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع هبوط الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض الدولار اليوم الجمعة لكنها تقترب من تسجيل أسوأ هبوط فصلي منذ مارس العام الماضي بسبب المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على وشك رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى1670.10 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1428 بتوقيت جرينتش، ليعزز مكاسبه حتى الآن هذا الأسبوع إلى 1.7 بالمئة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة أيضا إلى 1678.80 دولارا.

وقال دانييل بافيلونيس، كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز "سوق الذهب في منطقة يمكننا أن نرى فيها بعض الحركة التصاعدية... (لكن) كل هذا يعتمد على ما سيفعله الدولار وأسعار الفائدة في عطلة نهاية الأسبوع".

وتراجعت أسعار الذهب 7.6 بالمئة منذ بداية الربع الحالي لتسجل سادس انخفاض شهري لها على التوالي في أطول سلسلة من الانخفاضات الشهرية في أربع سنوات.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6 بالمئة إلى 19.11 دولارا للأوقية. فيما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 864.39 دولارا للأوقية. ويتجه المعدنان إلى التراجع للربع الثاني على التوالي.

وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2205.40 دولار للأوقية. وكان قد ربح نحو 14 بالمئة حتى الآن هذا الربع.

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