وزراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض رسوم إضافية على شركات الطاقة

المصدر: د ب أ

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أعلنت جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي في تغريدة أن الشركات التي تقدم الطاقة في الاتحاد الأوروبي وتربح بشكل غير متناسب من ارتفاع أسعار الكهرباء سوف تواجه رسوماً إضافية بعدما توصل وزراء التكتل لاتفاق بشأن ذلك.

وجاء في التغريدة "اتفاق. لقد توصل الوزراء لاتفاق سياسي بشأن إجراءات لتخفيف أسعار الكهرباء المرتفعة".

وتستهدف الرسوم الأرباح المفرطة لشركات الطاقة التي تحققها من ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وسوف تذهب الأموال التي تجمعها الدول الأعضاء، للأسر التي تعاني والشركات التي تواجه فواتير مرعبة.

ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي أيضا على أهداف إلزامية لخفض الطلب على الكهرباء.

ودفع ارتفاع تكاليف الطاقة والمعيشة عواصم الاتحاد الأوروبي إلى وضع حزم مساعدات مختلفة ترقى إلى نحو 1 % من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو، بحسب المفوضية الأوروبية.

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