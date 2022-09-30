اقتصاد بريطانيا يسجل نمواً طفيفاً في الربع الثاني

المصدر: د ب أ

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حقق الاقتصاد البريطاني معدل نمو طفيف في الربع الثاني من العام، بعد تعديل مكتب الإحصاء الوطني توقعات سابقة بحدوث تراجع.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، يعني هذا أن المملكة المتحدة ربما لا تعاني من الركود في الوقت الحالي، كما كان بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) توقع في وقت سابق الشهر الجاري.

يشار إلى أن الركود الفني يعني تعرض الاقتصاد لانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ستة أشهر (ربعين سنويين) على التوالي.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الجمعة أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد نما بمعدل 0.2% خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو الماضي.

وكان المكتب أشار في تقديرات سابقة إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني.

كان بنك إنجلترا، استنادا إلى هذه التقديرات، رجح في اجتماع للجنة السياسة النقدية في وقت سابق الشهر الجاري، أن المملكة المتحدة دخلت في حالة ركود حيث توقع تراجعا آخر بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، حتى نهاية سبتمبر الجاري.

ورغم ذلك، تشير الأرقام الجديدة من بنك الإحصاءات الوطني إلى أنه حتى لو تراجع الاقتصاد خلال الربع الحالي، بحسب هذه التوقعات، فلن يسقط في براثن الركود.

وأرجع مكتب الإحصاءات ذلك إلى التحسينات التي شهدها القطاعان الصحي والمالي في البلاد.

ونقلت "بي آيه ميديا" عن رئيس مكتب الإحصاءات، جرانت فيتزنر، قوله: "تكشف هذه الأرقام المحسنة أن الاقتصاد حقق نموا في الربع الثاني، بعد تعديل بالزيادة من انخفاض طفيف".

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