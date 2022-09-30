البرلمان الألماني يتخذ قراراً اليوم بشأن تقليص ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتخذ البرلمان الألماني (بوندستاج) قرارا اليوم الجمعة حول ما إذا كان سيقلص ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي أم لا.

وسيتم تخفيض معدل الضريبة من 19 إلى 7% من أكتوبر المقبل حتى نهاية مارس، 2024، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

كانت الحكومة الألمانية قد اقترحت في بادئ الأمر هذا التقليص كوسيلة لتخفيف ضريبة الغاز على المستهلكين، لكن تم إلغاء تلك الضريبة.

ومن المتوقع أن يعطي البرلمان الألماني أيضا الضوء الأخضر لمدفوعات أصحاب العمل المعفاة من الضرائب للموظفين لتخفيف التضخم.

وفي حال الموافقة، ستكون الأقساط التي تصل إلى ثلاثة آلاف يورو (2940 دولار) بدون ضرائب، حتى نهاية 2024 .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز