تراجع سهم شركة فيليب موريس لأقل مستوياته منذ 52 أسبوعاً

المصدر: د ب أ

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تراجع سعر سهم شركة صناعة السجائر الأمريكية العملاقة فيليب موريس إنترناشونال خلال تعاملات أمس الخميس إلى أقل مستوياته منذ 52 أسبوعا، مسجلا 61ر85 دولار بانخفاض نسبته 99ر1% عن ختام تعاملات أول أمس.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المرة السابقة التي تراجع فيها السهم إلى أقل مستوياته خلال 25 أسبوعا كان يوم 30 نوفمبر الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي تراجع سعر السهم بنسبة 87ر9% في حين تراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 9ر23%.

وزاد حجم تداول السهم اليوم بنسبة 1ر5% عن متوسط حجم التداول اليومي خلال العشرين يوما الماضية.

كان أعلى مستوى للسهم خلال 52 أسبوعا يوم 18 فبراير الماضي وسجل 48ر112 دولار.

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