النفط يغلق منخفضاً بعد تجاوزه 90 دولاراً للبرميل

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أُغلقت أسعار النفط على انخفاض اليوم الخميس في تعاملات متقلبة، إذ تجاوزت 90 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع، فيما كان المتعاملون يقيمون توقعات اقتصادية تزداد سوءا مقابل احتمال خفض تجمع أوبك+ الإنتاج الأسبوع المقبل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا إلى 88.49 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها إلى 90.12 دولار خلال الجلسة. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر نوفمبر 92 سنتا إلى 81.23 دولار للبرميل.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن أعضاء بارزين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يعرف باسم أوبك+، بدؤوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط في اجتماعهم المقبل في الخامس من أكتوبر.

وقال مصدر من أوبك لرويترز إن الخفض "مرجح" في حين قال مصدران آخران في أوبك+ إن أعضاء بارزين تحدثوا بشأن الموضوع.

وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن روسيا من المرجح أن تقترح أن تخفض أوبك+ إنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يوميا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز