المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام.

وذكر التقرير أن معدل الانكماش الحقيقي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني لم يتغير مقارنة بالانكماش ربع السنوي خلال الربع الأول من العام الحالي وفقاً للبيانات غير المعدلة، كما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.

يأتي تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني، بعد تراجعه خلال الربع الأول بنسبة 1.6% وفقاً للبيانات المعدلة، وهو ما يعني دخول الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصادات العالم دائرة الركود من الناحية الفنية بعد تسجيل انكماش ربعين متتاليين.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن بيانات الناتج المحلي للربع الثاني الصادرة اليوم أولية، في حين أدى تراجع بيانات الصادرات بعد مراجعتها إلى تلاشي تأثير زيادة بيانات الإنفاق الاستهلاكي بعد مراجعتها.

ويعكس استمرار انكماش الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي تراجع الاستثمار في المخزونات الخاصة والاستثمار في الأصول السكنية الثابتة، وتراجع الإنفاق الحكومي سواء الاتحادي أو المحلي أو على مستوى حكومات الولايات.

في الوقت نفسه ارتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثاني وفقاً للبيانات المعدلة بنسبة 2%، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3% خلال الربع الأول.

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