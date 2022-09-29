صعود الدولار يبدد بريق الذهب

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم الخميس مع عودة الدولار للارتفاع بعد انخفاض وجيز في الجلسة السابقة، في حين لا يزال رفع وشيك ومرتقب لأسعار الفائدة يعرقل صعود المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1646.97 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أفضل أداء يومي له منذ مارس أمس الأربعاء عندما تراجع الدولار لفترة وجيزة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1653.20 دولارا.

وصعد مؤشر الدولار 0.8 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 18.64 دولارا للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 853.97 دولارا للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2157.71 دولارا للأوقية.

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