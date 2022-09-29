اليابان:عودة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى مستويات ما قبل كورونا

المصدر: د ب أ

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أظهر مسح أجرته مصلحة الضرائب في اليابان، أن متوسط ​​أجور العاملين في القطاع الخاص، عاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أوردته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس.

وقالت مصلحة الضرائب الوطنية إن متوسط الأجور السنوية في عام 2021، سجل 4ر4 مليون ين (حوالي 30 ألفا و700 دولار).

وتعد النسبة أعلى بواقع 4ر2% من حيث قيمة الين بالمقارنة مع العام السابق، كما أنها أول زيادة يتم تسجيلها منذ ثلاثة أعوام، كما تتجاوز المستوى الذي تم تسجيله في عام 2018، أي قبل عام من تفشي الجائحة.

وشمل الاستطلاع حوالي 53 مليون من العاملين في الشركات، سواء بدوام كامل أو جزئي، ممن التحقوا بوظيفة على مدار العام.

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