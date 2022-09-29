رئيسة وزراء بريطانيا: الميزانية المصغرة هي الخطة الصائبة

المصدر: د ب أ

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أصرت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس على أن إجراءات الحكومة لخفض الضرائب هي "الخطة الصائبة" في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، ومن أجل تحقيق النمو الاقتصادي رغم الاضطرابات في الأسواق التي أحدثتها الميزانية المصغرة التي أعلنها وزير المالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، اليوم الخميس، أن تراس، في أول ظهور علني منذ الفوضى التي أحدثتها الميزانية المصغرة، دافعت عن الإجراءات التي اتخذها وزير المالية كواسي كواتينج، وأصرت على أن البلاد كانت بحاجة إلى "تحرك عاجل"، لكنها أقرت أن قرارات الحكومة كانت "مثيرة للجدل".

وصرحت تراس لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي: "أجبرنا على القيام بتحرك عاجل لتحقيق النمو لاقتصادنا، وجعل بريطانيا تتقدم، ومواجهة التضخم."

وأضافت: "بالطبع كان ذلك يعني اتخاذ قرارات مثيرة للجدل وصعبة، لكنني مستعدة للقيام بها كرئيسة للوزراء، لأن الأمر المهم بالنسبة لي هو تحريك اقتصادنا والتأكد من أن المواطنين يستطيعون تجاوز هذا الشتاء، ونحن جاهزون لفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك."

وتابعت تراس بالقول إن الميزانية المصغرة كانت "الخطة الصائبة" رغم الدعوات المتزايدة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي، للتراجع عن بعض السياسات التي أُعلن عنها يوم الجمعة الماضي بعد تراجع الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي.

وأعلن بنك انجلترا (المركزي البريطاني)، أمس، عن برنامج طارئ لشراء السندات الحكومية للحيلولة دون خروج تكاليف الاقتراض عن نطاق السيطرة ودرء "المخاطر المادية على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة".

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