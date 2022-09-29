تحالف أوبك+ بدأ مناقشات حول خفض الإنتاج في اجتماع 5 أكتوبر

المصدر: رويترز

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قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن كبار المنتجين في تحالف أوبك+ بدأوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط في الاجتماع المقبل للتحالف والمقرر في الخامس من أكتوبر .

وقال مصدر في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز إن الخفض "متوقع بدرجة كبيرة"، بينما قال المصدران الآخران في أوبك+ إن كبار المنتجين تحدثوا بشأن الموضوع.

وقال مصدر مطلع على الموقف الروسي لرويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع إن موسكو قد تقترح خفضا يصل إلى مليون برميل يوميا.

وتشير أحدث التصريحات إلى أن كبار أعضاء أوبك بدؤوا في التواصل بشأن الأمر، إلا أن حجم الخفض المحتمل لا يزال غير واضح.

ويأتي انعقاد اجتماع الأسبوع المقبل وسط تقلبات حادة في السوق وانخفاض كبير لأسعار النفط عن المستويات التي سجلتها في مارس آذار وكانت الأعلى في عدة سنوات.

وكان تحالف أوبك+ الذي يضم دول منظمة أوبك وحلفاء من خارجها من بينهم روسيا قد وافق على خفض طفيف في الإنتاج قدره 100 ألف برميل يوميا في اجتماعه في سبتمبر أيلول، لدعم الأسعار.

وكانت السعودية، وهي أكبر منتج في أوبك، أشارت في أغسطس آب إلى إمكانية خفض الإنتاج لمواجهة تقلبات السوق.

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