تراجع أسعار النفط آسيوياً بسبب صعود الدولار

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، حيث طغت قوة الدولار والمشكلات الاقتصادية على التفاؤل بشأن طلب المستهلكين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.7 بالمئة إلى 88.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:16 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 54 سنتا، أو 0.7 بالمئة إلى 81.59 دولار. كان الخامان القياسيان قد شهدا ارتفاعا في الجلستين السابقتين وسط تقلبات التداول بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع.

شهد مؤشر قياس قيمة الدولار اتجاها صعوديا صباح اليوم، بعد أن سجل ذروة جديدة على مدى عقدين مقابل سلة من العملات أمس الأربعاء قبل أن يتراجع. يعمل الدولار القوي على تقليل الطلب على النفط بجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقال بنك إنجلترا إنه ملتزم بشراء أكبر عدد ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل، المعروفة باسم السندات الذهبية، حسب الحاجة بين يومي الأربعاء والرابع عشر من أكتوبر لتحقيق الاستقرار في عملته بعد أن تسببت خطط ميزانية الحكومة البريطانية التي أعلنت الأسبوع الماضي في انخفاض الجنيه الإسترليني.

وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط للعام 2023 يوم الثلاثاء، بسبب التوقعات بضعف الطلب وارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه قال إن خيبة الأمل على مستوى العالم تجاه الإمدادات عززت توقعاته بشأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل.

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