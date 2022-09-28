ارتفاع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية

المصدر: د ب أ

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية أمس الثلاثاء في ظل تصاعد الخلاف بين روسيا أوكرانيا بشأن عبور إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وارتفع سعر العقود الآجلة القياسية اليوم بنحو 22% في بداية التعاملات ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 3 شهور بعد تحذير شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة غازبروم نظيرتها الأوكرانية نافتوجاز من أن لجوء الأخيرة إلى تحكيم خارجي بشأن المدفوعات يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات روسية على الشركة الأوكرانية.

ويعني هذا احتمال اضطراب الإمدادات الحالية للغاز الروسي إلى شمال غرب أوروبا عبر أوكرانيا، بعد ساعات من أنباء عن اكتشاف تسرب غازي في خطي النقل نورد ستريم1 ونورد ستريم2 بين روسيا وألمانيا.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت نافتوغاز إنها تسعى للحصول على مستحقاتها لدى جازبروم من خلال اللجوء إلى محكمة تحكيم سويسرية، مشيرة إلى أن كل التحويلات تتم وفق عقود تتضمن إما الحصول على كميات من الغاز الروسي مقابل عبور الإمدادات الروسية للأراضي الأوكرانية أو الحصول على رسوم مالية.

وتقول غازبروم إنها لا تستطيع دفع ثمن كميات رفضت أوكرانيا استقبالها بسبب عدم تشغيل نقطتي ضغط موجودتين داخل أراضي أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وأنهت عقود الغاز الهولندي القياسية للسوق الأوروبية تعاملات أمس بارتفاع نسبته 7% إلى 10ر186 يورو لكل ميغاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل. كما ارتفع الغاز البريطاني نسبة 34% في بداية التعاملات قبل أن يفقد أغلب مكاسبه لينهي التعاملات بارتفاع نسبته 2ر6% إلى 65ر255 بنس لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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