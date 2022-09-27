بريطانيا تعتزم طباعة صورة الملك تشارلز على الطوابع وأوراق العملة

المصدر: د ب أ

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تعتزم بريطانيا إظهار صورة الملك تشارلز على أوراق نقدية وطوابع بريدية جديدة على نحو تدريجي.

وقال البريد الملكي وبنك إنجلترا إنهما تلقيا توجيهات ملكية تهدف إلى تقليل التكلفة وضمان تحول مستدام.

وقال بنك إنجلترا إنه سيتم الكشف عن أوراق نقدية محدثة تحمل صورة الملك بحلول نهاية العام. ومن المتوقع أن تدخل الأوراق النقدية حيز التداول بحلول منتصف عام 2024 مع ظهور صورة تشارلز على التصاميم الحالية للأوراق النقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية و10 جنيهات إسترلينية و20 جنيها إسترلينيا و50 جنيها إسترلينيا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

كما أكد البريد الملكي أن صورة الملك ستحل محل صورة الملكة إليزابيث الثانية على بعض الطوابع.

كما ستحتوي إصدارات الطوابع الخاصة على صورة ظلية لتشارلز.

وأصدر بنك إنجلترا بيانا صحفيا بصياغة مماثلة، قائلا إن المخزونات الحالية من الأوراق النقدية التي تظهر عليها صورة الملكة سيتواصل إصدارها، وإن الأوراق النقدية الجديدة ستطبع فقط لتحل محل الأوراق البالية ولتلبية الطلب على الأوراق النقدية.

وستظل الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة عملة قانونية ولن تتم إزالتها إلا إذا بليت أو تلفت.

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