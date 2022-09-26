أسعار النفط تهبط وسط مخاوف من انخفاض الطلب

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين لليوم الثاني وسط مخاوف من انخفاض الطلب على الوقود بسبب ركود عالمي محتمل نجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن المزيد من ضغوط الأسعار نتيجة ارتفاع الدولار.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسوية نوفمبر تشرين الثاني دولارا أو 1.2 في المئة إلى 85.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0943 بتوقيت جرينتش. وتراجع العقد إلى 84.51 دولار في أدنى مستوى منذ 14 يناير.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسوية نوفمبر 87 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 77.87 دولار للبرميل. وتراجع العقد إلى 77.21 دولار في أقل مستوى منذ السادس من يناير.

وانخفضت تعاقدات الخامين نحو خمسة في المئة يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى في 20 عاما اليوم الاثنين.

وعادة ما يؤدي الدولار القوي إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار.

في الوقت نفسه أثارت الزيادات في أسعار الفائدة التي أعلنتها البنوك المركزية في العديد من البلدان المستهلكة للنفط لاحتواء التضخم المتصاعد مخاوف من تباطؤ اقتصادي وما يصاحبه من ركود في الطلب على النفط.

ومع انخفاض الأسعار سيتحول الاهتمام إلى ما قد تفعله منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، والتي يطلق عليها اسم أوبك+، عندما يجتمعون في الخامس من أكتوبر، بعد الاتفاق على خفض الإنتاج بشكل متواضع في اجتماعهم الأخير.

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