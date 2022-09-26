محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي يتوقع استمرار التضخم بين 5 و6% سنويا لفترة طويلة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إنه من المتوقع استمرار معدل تضخم أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بين 5 و6% سنويا لفترة طويلة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والتراجع الحاد في سعر الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن رهيي شانج يونج محافظ البنك المركزي قوله أمام إحدى لجان البرلمان إنه يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي حتى العام المقبل، في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني واضطراب الأحوال الخارجية.

وقال رهيي "من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار المستهلك بما بين 5 و6% لفترة طويلة".

وأشارت يونهاب إلى أن معدل تضخم أسعار المستهلك تراجع خلال أغسطس الماضي، بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ 24 شهرا خلال الشهر السابق بفضل تراجع سعر النفط. في الوقت نفسه مازالت كوريا الجنوبية تواجه ضغوطا من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي 7ر5% مقابل 3ر6% خلال يوليو الماضي.

في الوقت نفسه أدى التراجع الحاد للوون الكوري الجنوبي أمام الدولار إلى زيادة الضغوط على أسعار المستهلك.

انخفض سعر الوون الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إلى مستوى 1420 وون لكل دولار لأول مرة منذ أكثر من 13 عاما بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يوم الأربعاء الماضي زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي.

وذكرت وكالة يونهاب أنه تم تداول العملة الكورية عند مستوى 20ر1423 في الساعة التاسعة و25 دقيقة من صباح اليوم مقابل 3ر1409 وون في ختام تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.

وتراجع سعر الوون مقابل الدولار إلى مستوى 1420 وون للمرة الأولى خلال التداول اليومي منذ يوم 31 مارس عام 2009 عندما سجل 1422 وون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز