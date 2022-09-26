تراجع الوون الكوري إلى أدنى مستوى أمام الدولار منذ أكثر من 13 عاماً

المصدر: د ب أ

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انخفض سعر الوون الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إلى مستوى 1420 وون لكل دولار لأول مرة منذ أكثر من 13 عاما بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يوم الأربعاء الماضي زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم تداول العملة الكورية عند مستوى 20ر1423 في الساعة التاسعة و25 دقيقة من صباح اليوم مقابل 3ر1409 وون في ختام تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.

وتراجع سعر الوون مقابل الدولار إلى مستوى 1420 وون للمرة الأولى خلال التداول اليومي منذ يوم 31 مارس عام 2009 عندما سجل 1422 وون.

وجاء انخفاض الوون مع ارتفاع الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأخير برفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي.

وألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة بما في ذلك زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام.

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