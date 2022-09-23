فرنسا وشركاؤها يطلقون مبادرة للتصدي لنقص الغذاء

المصدر: رويترز

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أكد قصر الإليزيه اليوم الجمعة أن فرنسا عقدت هذا الأسبوع اجتماعا مع شركاء من بينهم دول أفريقية وهيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل التصدي بسرعة لأزمة الغذاء العالمية التي تتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال الإليزيه "استعمل الاتحاد الأوروبي الإعفاءات الحالية على كل منتجات الأغذية الزراعية، مع توفير إرشادات إضافية لتوضيح أن نظام عقوباته ينطبق على روسيا"، مضيفا أنه يعتزم أيضا إطلاق آلية طوارئ لشراء الأسمدة لأفريقيا.

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