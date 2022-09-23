إسبانيا تفرض ضريبة ثروة على الأغنياء

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الحكومة اليسارية الإسبانية، اليوم الجمعة، فرض ضريبة مؤقتة على الأغنياء، في ظل مساعيها الرامية لتخفيف عبء التضخم المرتفع على قطاعات واسعة من الشعب الإسباني.

وقالت وزيرة المالية الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو لقناة لا سيكستا التلفزيونية الإسبانية: "المقصود بالأغنياء هنا، هم أصحاب الملايين".

وأضافت مونتيرو: "الأمر يتعلق بحماية الدخل الطبيعي لـ 99% من مواطني البلاد، والنسبة التي ستتأثر بالضريبة لا تتجاوز الواحد بالمئة".

ولم تحدد الحكومة في إعلانها اليوم نوعية الأصول التي ستخضع للضريبة الجديدة المخطط لها العام المقبل، فضلا عن مدة تطبيقها، ومدى ارتفاع معدل الضريبة أوالإيرادات المتوقعة منها.

جدير بالذكر أن معدل التضخم في إسبانيا وصل إلى 10.5% خلال شهر أغسطس، وهو أعلى قليلا من المعدل المتوسط البالغ 10.1% في دول الاتحاد الأوروبي، ويرجع السبب في ذلك للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، وخاصة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز