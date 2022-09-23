الأسهم الأوروبية تتراجع بعد عمليات بيع ناجمة عن قرارات البنوك المركزية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الجمعة بعد فعاليات لبنوك مركزية رئيسية خلال الأسبوع، شملت إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة، في حين تراجع سهم كريدي سويس بعد طلب أموال من المستثمرين.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، ويحوم عند أدنى مستوياته في 20 شهرا.

ورُفعت أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الأسبوع، إذ أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي ثالث زيادة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس يوم الأربعاء وخرجت سويسرا من عصر أسعار الفائدة السلبية أمس الخميس، وقررت أول رفع لها منذ 15 عاما.

وهبطت أسهم البنوك في أوروبا 0.9 بالمئة. وتراجع سهم كريدي سويس 6.4 بالمئة، بعد مناشدة سيولة نقدية جديدة من المستثمرين، حسبما أفاد شخصان مطلعان على الأمر، وذلك للمرة الرابعة خلال سبع سنوات تقريبا. جاء هذا في الوقت الذي تحاول فيه الشركة المصرفية إجراء إصلاح جذري لبنكها الاستثماري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز