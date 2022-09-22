اليابان تتدخل لدعم عملتها لأول مرة منذ 1998

المصدر: د ب أ

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تدخلت اليابان اليوم الخميس لدعم عملتها المحلية " الين" بعد انخفاض حاد للعملة، بحسب ما قاله مسؤول كبير بوزارة المالية.

ويعد هذا أول تدخل من نوعه منذ عام 1998.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن ماساتو كاندا، كبير المسؤولين الماليين في البلاد القول للصحفيين " لقد اتخذنا قرارا حاسما" حيث تم رصد تحركات مضاربة في سوق العملة. وأضاف" سوف نستمر في مراقبة تحركات العملة الأجنبية بشعور كبير بأهمية سرعة القيام بذك".

وكان كاندا قد قال في وقت سابق من اليوم إن اليابان قد تتدخل في سوق الصرف الأجنبي " في أي وقت" لمنع انخفاض الين بصورة أكبر، بعد ساعات من وصوله لأدنى مستوى منذ 24 عاما أمام الدولار الأمريكي.

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