تراجع إنتاج الهند من الأرز بنسبة 6.1% على أساسي سنوي

المصدر: د ب أ

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أفاد بيان لوزارة الزراعة الهندية بأن إنتاج الأزر المزروع خلال فترة الأمطار الموسمية في الهند، أكبر مصدر للأزر في العالم، سيتراجع بنسبة 1ر6% على أساس سنوي إلى 99ر104 مليون طن في 2022-2023.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيانات الأولية للوزارة أنه من المرجح أن يرتفع إنتاج قصب السكر بشكل قياسي إلى 05ر465 مليون طن، مقارنة بـ81ر431 مليون طن.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الذرة إلى رقم قياسي يبلغ 1ر23 مليون طن مقابل 63ر22 مليون طن العام الماضي.

ومن المتوقع أن يسجل إجمالي إنتاج الحبوب الغذائية 92ر149 مليون طن مقابل 04ر156 مليون طن العام الماضي.

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