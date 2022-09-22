"نافتوجاز" الأوكرانية تتخلف عن سداد ديونها

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية المملوكة للدولة (نافتوجاز) تخلفها عن سداد ديونها الدولارية للعام الحالي بعد فشلها في دفع الأقساط المستحقة لمساهميها ورفض حملة سنداتها لاقتراحها لإعادة جدولة الديون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان صادر عن شركة إصدار السندات (كوندور فاينانس ونافتوجاز) القول إن دائنين يمثلون 25% على الأقل من إجمالي حجم السندات المستحقة على الشركة الأوكرانية قد يختارون تسريع وتيرة سداد قيمة السندات.

وأشارت مجموعة (سيتي جروب) المصرفية الأمريكية التي تدير سندات الشركة الأوكرانية إلى أن (نافتوجاز) لا تعتزم تسريع وتيرة السداد إذا لم تتلق طلبا من الدائنين، وأنها ليس لديها رأي محدد بشأن ما يجب على الدائنين عمله.

كان دائنو (نافتوجاز) قد وافقوا يوم 31 أغسطس الماضي على إعادة جدولة سندات تستحق السداد في 2024 ورفضوا جدولة سندات تستحق السداد في 2026.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز