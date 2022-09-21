ارتفاع أسعار الذهب والنيكل بسبب تطورات الحرب في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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سجلت الأسعار الآجلة للذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للقوات المسلحة الروسية لتصعيد الحرب في أوكرانيا. كما ارتفع سعر النيكل بسبب تصاعد القلق بشأن استقرار الإمدادات الروسية، حيث تعتبر روسيا أكبر منتج للمعدن في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الذهب ارتفع رغم صعود الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى على خلفية تعهد بوتين باستخدام كل الوسائل الضرورية للدفاع عن روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم استقر المعدن النفيس بالقرب من أقل مستوياته منذ عامين، في ظل توقعات المتعاملين لزيادة جديدة كبيرة لسعر الفائدة الأمريكية اليوم.

وتحرك سعر المعدن الأصفر في نطاق 1700 دولار للأوقية خلال النصف الأول من الشهر الحالي، وواصل تراجعه بعد تجاوزه لمستوى دعم فني رئيسي في السوق خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 2ر0% إلى 32ر1667 دولار للأوقية في تعاملات الساعة الحادية عشرة و50 دقيقة بتوقيت نيويورك بعد تراجعه أمس بنسبة 7ر0%.

كما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر بلومبرج لسعر الدولار بنسبة 5ر0% اليوم.

وارتفع سعر النيكل بنسبة 3% في تعاملات بورصة لندن، بعد إعلان التعبئة الجزئية في روسيا

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