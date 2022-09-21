تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية 43% خلال الموسم الحالي

المصدر: رويترز

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أكدت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت 43.2 بالمئة على أساس سنوي منذ بداية موسم 2022-2023 إلى 6.88 مليون طن.

وتراجعت صادرات البلاد من الحبوب بعد انطلاق الحرب في فبراير بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، وهو طريق رئيسي للشحن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفُتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود نهاية يوليو بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات في الموسم الذي بدأ في يوليو 2022 وينتهي في يونيو 2023 شملت حتى الآن 3.95 مليون طن من الذرة و2.30 مليون طن من القمح و598 ألف طن من الشعير.

وتقول الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 و52 مليون طن من الحبوب هذا العام بعد حصاد قياسي بلغ 86 مليون طن في 2021، وذلك بسبب خسارة أراضٍ لصالح القوات الروسية وانخفاض المحاصيل.

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