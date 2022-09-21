ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان بوتين التعبئة الجزئية للحرب في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للقوات المسلحة للحرب في أوكرانيا، في تصعيد يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في إمدادات الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفع اليوم إلى أكثر من 85 دولار للبرميل، بعد تذبذب السعر في بداية التعاملات.

وقال الرئيس بوتين إن روسيا ستتخذ كل الخطوات الضرورية للدفاع عن سيادتها وأراضيها بكل الوسائل المتاحة.

وأضاف في خطاب موجه للأمة الروسية أن القوات المسلحة سوف تستدعي جنود الاحتياط فقط، مشيرا إلى أنها سوف تزودهم بالتدريب الاضافي بالإضافة إلى جميع المميزات التي يتمتع بها من يخدمون بالجيش.

وقد اتهم بوتين في خطابه كييف بالابتعاد عن مباحثات السلام، حيث قال إنها تتعامل وفقا لأوامر حلفائها الغربيين.

وأضاف بوتين أنه بدلا من التفاوض، عززت الحكومة الأوكرانية من جيشها بجنود قام حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتدريبهم، والكثير منهم من النازيين الجدد المتطرفين.

في الوقت نفسه أعلن انفصاليون أوكرانيون موالون لموسكو أمس اعتزامهم إجراء استفتاءات شعبية على انضمام مناطقهم إلى روسيا.

وارتفع سعر النفط بنسبة 2% إلى 58ر85 دولار للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 8ر1% إلى 24ر92 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

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