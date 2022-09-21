ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد تراجع ثلاثة أيام

المصدر: د ب أ

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا أمس الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من التراجع، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون تأثيرات الجهود المكثفة في أوروبا لتخفيف حدة أزمة إمدادات الغاز مع دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب عليه.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية ارتفعت خلال التعاملات بنسبة 6ر6% بعد تراجعها في بداية التعاملات، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ أواخر يوليو الماضي.

يأتي ذلك في حين تنفق فيه حكومات القارة مليارات اليورو لضمان توافر الإمدادات الكافية من الغاز، واقتراب ألمانيا من تأميم شركة الغاز العملاقة يونيبر في إطار خطة إنقاذ تاريخية للشركة.

كما رصدت الحكومة الألمانية 5ر2 مليار يورو (5ر2 مليار دولار) إضافية في صورة خطوط ائتمان لتأمين مشتريات الغاز الطبيعي المسال في إطار مساعيها للحد من الاعتماد على روسيا كمصدر رئيسي لإمدادات الطاقة.

ورصدت ألمانيا حوالي 15 مليار يورو في صورة خطوط ائتمان يتم صرفها على دفعات لتمويل مشتريات الغاز الطبيعي المسال. وتم بالفعل صرف الدفعة الأولى من هذه الأموال بقيمة 5ر1 مليار يورو، في حين رصدت الحكومة 5ر2 مليار يورو إضافية لشراء الغاز، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء.

وارتفع سعر العقود الهولندية القياسية إلى 26ر194 يورو لكل ميجاوات/ساعة، تسليم الشهر المقبل، بعد تراجعه بنسبة 8ر6% في وقت سابق. كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 12%، بعد تراجعه في الأسبوع الماضي.

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