وول ستريت تغلق منخفضة عشية اجتماع المركزي الأمريكي

المصدر: رويترز

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أغلقت وول ستريت على انخفاض أمس الثلاثاء عشية اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة.

ووفقا للبيانات الأولية، نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 43.61 نقطة، أي 1.12 بالمئة، ليغلق عند 3856.28 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 107.87 نقطة، أي 0.94 بالمئة، ليغلق عند 11427.15 نقطة.

كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 306.89 نقطة، أي 0.99 بالمئة، إلى 30712.79 نقطة.

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