لاغارد تتوقع استمرار زيادة الفائدة الأوروبي خلال الشهور المقبلة

المصدر: د ب أ

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قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن أسعار الفائدة سترتفع خلال الشهور المقبلة حتى بعد قيام مسؤولي البنك المركزي بما سمته "أسرع تغيير في أسعار الفائدة في تاريخنا"، في إشارة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة لمنطقة اليورو خلال الشهور الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لاغارد قولها في كلمة لها في فرانكفورت أمس الثلاثاء "نتخذ خطوات كبيرة في الطريق نحو تطبيع سياستنا النقدية وزيادة أسعار الفائدة... نتوقع زيادة الفائدة مجددا خلال الاجتماعات العديدة المقبلة".

وأشارت بلومبرغ إلى الجدل القوي بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بشأن الخطوات التالية بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الأخير زيادة الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى. وفي حين هناك اتفاق بين المسؤولين على الحاجة لتشديد السياسة النقدية من أجل السيطرة على معدل التضخم القياسي، هناك خلاف بشأن وتيرة زيادة أسعار الفائدة، في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة واحتمالات ركود الاقتصاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي قال فرانسوا فيلروي دو جال، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه على البنك التركيز على زيادة أسعار الفائدة لتقترب من 2% بنهاية العام الحالي، قبل التفكير في أي زيادة جديدة للفائدة بعد ذلك.

وأضاف فيلروي، محافظ البنك المركزي الفرنسي، أنه يجب أن يكون البنك المركزي الأوروبي "حاسما ومنظما" في الوصول إلى ما تسمى بالفائدة المحايدة، أي المستوى الذي لا يمثل تحفيزا ولا إبطاء للاقتصاد، مضيفا أنه من المبكر للغاية معرفة المستوى النهائي الذي يمكن الوصول إليه بالنسبة لأسعار الفائدة.

وقال فيلروي: "في منطقة اليورو يمكن أن تكون الفائدة المحايدة أقل أو قريبا من 2% من الناحية الاسمية، ويمكن أن نصل إليها بنهاية العام... ومن الطبيعي الوصول إلى هذا المستوى. ولكن يمكن زيادة الفائدة أكثر من ذلك إذا لزم الأمر".

في حين قال كلاس نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: "تجاوز التضخم نقطة الانعطاف، وصار يؤثر على القدرات الاستهلاكية والاستثمارية ويعطل التخطيط المالي".

وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر "يورو في" الاقتصادي، أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء: "ردا على ذلك، اتفق البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة من أجل تهدئة دوائر الأعمال والسيطرة على التوقعات الخاصة بالتضخم".

ومن المتوقع أن يقرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه في الشهر المقبل زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

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