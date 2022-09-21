ارتفاع غير متوقع لمشروعات الإسكان الجديدة في أمريكا

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة أمس الثلاثاء ارتفاعا غير متوقع لعدد مشروعات الإسكان الجديدة في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي، رغم إن التقرير أظهر تراجعا أعلى من التوقعات لعدد تراخيص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي.

وذكرت وزارة التجارة أن عدد المشروعات الجديدة ارتفع بنسبة 2ر12% إلى ما يعادل 575ر1 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 9ر10% إلى ما يعادل 404ر1 مليون وحدة سنويا خلال يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد المشروعات الجديدة بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي، إلى ما يعادل 445ر1 مليون وحدة سنويا، مقابل 446ر1 مليون وحدة سنويا خلال يوليو الماضي.

جاء ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي بعد تراجعه إلى أقل مستوياته منذ أغسطس 2020 عندما سجل 376ر1 مليون وحدة سنويا.

وجاء الارتفاع غير المتوقع في الوقت الذي ارتفع فيه عدد مشروعات بناء المساكن ذات الوحدات المتعددة بنسبة 28% إلى ما يعادل 640 ألف وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد مشروعات المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 4ر3% إلى ما يعادل 935 ألف وحدة سنويا.

في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أن عدد تراخيص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 10% إلى ما يعادل 517ر1 مليون وحدة سنويا بعد تراجعه بنسبة 7ر0% إلى ما يعادل 685ر1 مليون وحدة سنويا خلال الشهر السابق.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد التراخيص، والذي يشير إلى الطلب المستقبلي على سوق المساكن بنسبة 5ر4% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 610ر1 مليون وحدة سنويا مقابل 674ر1 مليون وحدة خلال الشهر السابق.

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