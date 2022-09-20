ألمانيا تعتزم إنفاق 2.5 مليار دولار إضافية على الغاز المسال

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

رصدت الحكومة الألمانية 5ر2 مليار يورو (5ر2 مليار دولار) إضافية في صورة خطوط ائتمان لتأمين مشتريات الغاز الطبيعي المسال في إطار مساعيها للحد من الاعتماد على روسيا كمصدر رئيسي لإمدادات الطاقة.

ورصدت ألمانيا حوالي 15 مليار يورو في صورة خطوط ائتمان يتم صرفها على دفعات لتمويل مشتريات الغاز الطبيعي المسال. وتم بالفعل صرف الدفعة الأولى من هذه الأموال بقيمة 5ر1 مليار يورو، في حين رصدت الحكومة 5ر2 مليار يورو إضافية لشراء الغاز، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء.

واضطرت برلين لإنهاء عقود من الاعتماد على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي وتراجع هذه الإمدادات ردا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. واتخذت الحكومة الألمانية خطوات جذرية لإعادة صياغة قطاع الطاقة بما في ذلك تنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي واستخدام الفحم والغاز الطبيعي المسال.

وفي وقت سابق من العام الحالي كلفت الحكومة الألمانية شركة تريدنج هب يوروب (تي.إتش.إي) بإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي في البلاد، ووفرت لها خطوط ائتمان لتمويل مشترياتها. ووصلت معدلات التخزين حاليا إلى 90% من الطاقة الاستيعابية للمستودعات ومن المقرر وصولها إلى 95% بحلول أول نوفمبر المقبل.

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