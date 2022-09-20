بعد 60 عاماً.. روسيا بلا بيبسي

المصدر: رويترز

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أوقفت شركة الأغذية والمشروبات "بيبسيكو" إنتاج مشروبات بيبسي وسفن أب وماونتن ديو في روسيا بعد نحو ستة أشهر من إعلان الشركة الأمريكية أنها ستعلق المبيعات والإنتاج على خلفية الأزمة الأوكرانية.

يأتي إعلان بيبسي بعدما زارت رويترز عشرات المتاجر الكبرى وتجار التجزئة وصالات الألعاب الرياضية في موسكو وخارجها ووجدت أن علب وزجاجات بيبسي المطبوع عليها تواريخ إنتاج في يوليو وأغسطس آب مصنعة في مصانع داخل روسيا.وكان أحدث تاريخ على أحد منتجات بيبسي هو 17 أغسطس.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان إنها توقفت عن تصنيع مُركزات بيبسي كولا وميرندا وسفن أب وماونتن ديو في روسيا.

وسبق أن صرح متحدث باسم بيبسيكو في الثامن من سبتمبر، في أول تعليق علني على الأمر منذ قالت الشركة مطلع مارس إنها ستعلق الإنتاج والمبيعات والأنشطة الترويجية والإعلانية في روسيا، بأن "كافة المُركزات استُنفدت في وقت لاحق في روسيا وأن الإنتاج توقف".

وأشار إلى أن هذا "يتماشى مع الإعلان الذي صدر عنا في مارس 2022"، إلا أنه رفض التعليق عند سؤاله عن تحديث بشأن المبيعات وما إذا كان قد جرى إيقافها.

ويعني استمرار الإنتاج أن المشروبات الغازية لا تزال متوفرة على نطاق واسع في موسكو وكذلك في فلاديفوستوك في أقصى الشرق وفي كراسنويارسك في سيبيريا.

إلا أن استمرارية توافر المنتجات تعكس مدى تعقيد الانسحاب من واحدة من أكبر دول العالم. وفي عام 2021، كانت روسيا ثالث أكبر سوق لشركة بيبسي، التي مقرها نيويورك، بعد الولايات المتحدة والمكسيك.

كما يتواصل إنتاج شركة كوكاكولا المنافسة في روسيا، بعدما أعلنت في مارس أنها ستعلق عملياتها.

وقالت بيبسيكو في مارس إنها ستواصل بيع الضروريات اليومية، مثل الحليب ومنتجات الألبان الأخرى وحليب وأغذية الأطفال في روسيا. وتعمل الشركة في روسيا منذ أكثر من 60 عاماً وكانت منتجاتها واحدة من المنتجات الغربية القليلةالمسموح بها في الاتحاد السوفيتي قبل انهياره.

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