4 تريليونات وون مبيعات شركات التكنولوجيا الأجنبية في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مبيعات جوجل وأبل وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا الأجانب في كوريا الجنوبية ارتفعت أكثر من ست مرات في 2021 مقارنة بخمس سنوات سابقة لتصل إلى نحو 4 تريليونات وون (9ر2 مليار دولار أمريكي).

وبلغ الدخل الخاضع للضريبة لشركات التكنولوجيا الأجنبية مجتمعة 98ر3 تريليون وون في العام الماضي ، أو 5ر6 أضعاف 1ر612 مليار وون في عام 2016 ، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الضرائب الوطنية ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

وقدم ما مجموعه 209 شركات "خدمات إلكترونية" أجنبية إقرارات ضريبية إلى سلطات الضرائب في كوريا الجنوبية في عام 2021 ، ارتفاعا من 66 شركة قبل خمس سنوات.

لكن التقديرات تشير إلى أن جوجل وأبل وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا يستحوذون على الجزء الأكبر من مبيعات تلك الشركات الأجنبية في البلاد.

وفي الواقع، أبلغت أكبر 10 شركات تكنولوجيا أجنبية عن دخل خاضع للضريبة بلغ حوالي 71ر3 تريليون وون في العام الماضي، أو 1ر93% من الإجمالي.

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