أمريكا تبيع حوالي 10 ملايين برميل من مخزون نفطها الاستراتيجي تسليم نوفمبر

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الاثنين إنها ستبيع ما يصل إلى عشرة ملايين برميل من النفط من المخزون الاستراتيجي للتسليم في نوفمبر، لتمدد بذلك توقيت خطة لبيع 180 مليون برميل من المخزون لكبح ارتفاع أسعار النفط.

وكانت خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أُعلنت في مارس، تهدف إلى بيع 180 مليون برميل بحلول نهاية أكتوبر.

وقالت الوزارة إنه تم بيع 155 مليون برميل فقط حتى الآن وإن عملية البيع المقبلة سترفع الإجمالي إلى 165 مليون برميل.

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