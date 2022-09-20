"وول ستريت" تغلق على ارتفاع قبل رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة

المصدر: رويترز

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع أمس الاثنين بعد جلسة متقلبة، إذ يترقب المستثمرون معدل رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

ووفقاً للبيانات الأولية، زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 27.08 نقطة، أي 0.70 بالمئة، ليغلق عند 3900.00 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 86.78 نقطة، أي 0.76 بالمئة، إلى 11535.18 نقطة.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 200.30 نقطة، أي 0.65 بالمئة، إلى 31022.72 نقطة.

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