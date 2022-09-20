اندلاع حريق ناجم عن عاصفة رعدية في مصفاة للنفط بفنزويلا.. فيديو

المصدر: رويترز

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اندلع حريق ناجم عن عاصفة رعدية في مصفاة بويرتو لاكروز الفنزويلية للنفط أمس الاثنين، مما تسبب في تصاعد عمود من الدخان الأسود، وفقا لمسؤول حكومي وأربعة مصادر قريبة من الحادث.

وهذا هو أحدث انقطاع يؤثر على مرافق شركة النفط الحكومية، بعد حريق آخر في بداية الأسبوع الحالي اندلع في محطة وقود وناقلة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وقال كارلوس بيريز الذي يشغل منصب نائب وزير لشؤون إدارة المخاطر والحماية المدنية على تويتر إن عمال الإطفاء التابعين لشركة النفط الحكومية وأطقم أخرى في الموقع يكافحون النيران في أحد مستودعات المصفاة.

وذكر أحد المصادر أن المصفاة، التي تبلغ طاقتها 187 ألف برميل يوميا، كانت في الخدمة.

اندلاع حريق ناجم عن عاصفة رعدية في مصفاة للنفط بفنزويلا.. فيديوhttps://t.co/OME0tXnNUH#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/biFx14fjBL — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) September 19, 2022

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