سالفيني يخطط لإعانات بـ 30 مليار دولار لمساعدة الشركات الإيطالية

المصدر: د ب أ

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أعرب ماتيو سالفيني، أحد زعماء الائتلاف اليميني، الذي من المتوقع أن يفوز بالانتخابات الإيطالية، عن رغبته في أن تقدم الدولة إعانات بقيمة 30 مليار يورو (30 مليار دولار) لتغطية تكلفة الطاقة للشركات خلال الفترة السابقة للشتاء.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن سالفيني قوله في مقابلة في مركز معارض ميلان اليوم الاثنين، مع الإشارة إلى الشركات التي بدأت في الاستغناء عن العمال بسبب ارتفاع الأسعار: "مشكلتي هي كيفية ضمان نجاح الصناعات الإيطالية في البقاء خلال الأشهر المقبلة مع فواتير الطاقة المرتفعة.. إذا بدأ الانهيار، عندما نكون في الحكومة سنتمكن فقط من التعامل مع التداعيات".

وقال سالفيني، الذي قام بتعزيز العلاقات مع حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، إنه غير رأيه بشأن الرئيس الروسي ولا يرى أي فرصة لإبرام اتفاقيات جديدة بشأن الغاز مع موسكو من أجل إيطاليا.

ومن المتوقع أن يفوز الائتلاف، الذي تقوده جورجيا ميلوني التي تنتمي إلى حزب إخوة إيطاليا، والذي يضم حزب الرابطة المناهض للهجرة الذي ينتمي إليه سالفيني، بالانتخابات العامة المقررة الأحد المقبل، في منافسة يراقبها المستثمرون عن كثب بسبب الوضع المالي غير المستقر لإيطاليا.

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