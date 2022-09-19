ارتفاع سعر الذهب مع هبوط الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين بدعم من تراجع الدولار في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بتقييم بعض مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المتوقع أن تقوم بها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع ولا سيما بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1677.89 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 0022 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1686.50 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في 20 سبتمبر أيلول وتعلن قرارها في اليوم التالي.

ومن المتوقع أن ترفع معظم البنوك خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع - من سويسرا إلى جنوب أفريقيا- سعر الفائدة مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة 50 أو 75 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 19.59 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 في المئة إلى 906.15 دولار وانخفض سعر البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2129.55 دولار.

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