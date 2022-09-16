ارتفاع أسعار الذهب مع توقف صعود الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع توقف صعود الدولار، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت المعدن النفيس دون مستوى 1700 دولار الرئيسي، وفي طريقه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1672.48 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:08 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة عند التسوية إلى 1683.50 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو "رأينا الدولار يتحول إلى الهبوط ... وتسارع هبوط الأسهم الأمريكية، الأمر الذي ربما يكون قد حفز بعض عمليات الشراء".

ولا يزال الذهب منخفضا بنحو 2.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، بعدما تراجع في وقت سابق لأدنى مستوى منذ أبريل 2020.

وقال ستريبل إن الذهب لم يستفد من مخاطر الركود المتزايدة في الولايات المتحدة بعد أحدث بيانات اقتصادية "ولم يُنظر إليه حتى كملاذ آمن".

وحصل المعدن النفيس على بعض الدعم من انخفاض الدولار قبل استقراره، رغم أنه لا يزال في طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.2 بالمئة إلى 19.39 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 902.50 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2112.30 دولار.

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