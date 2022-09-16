تراجع أسعار القمح مع توقعات بزيادة المعروض

المصدر: د ب أ

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال تعاملات أمس الخميس بعد إعلان الولايات المتحدة انخفاض صادراتها من القمح عن التوقعات، وهو ما يزيد المخاوف من تراجع الطلب على القمح مع ارتفاع في المعروض.

وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن الصادرات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بلغت 217 ألف طن أغلبها متجه إلى العراق والمكسيك، في حين ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه الصادرات تقل بنسبة 65% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وتعادل أقل تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم.

من ناحيته، قال آمي هييش وسيط تجارة السلع في شركة سي.إتش.إس هيدجنج إن الولايات المتحدة مازالت غير قادرة على المنافسة في سوق القمح العالمية.

وفي الوقت الذي يتراجع فيه الطلب على القمح الأمريكي، تشير التوقعات إلى زيادة المعروض في السوق العالمية، حيث ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الاثنين الماضي أنها تتوقع زيادة كبيرة في الإنتاج العالمي خلال الموسم الحالي بفضل زيادة المحصول في كل من روسيا وأوكرانيا بشكل خاص.

وتراجع سعر عقود القمح بنسبة 8ر2% إلى 475ر8 دولار للبوشل تسليم ديسمبر المقبل بحلول الساعة الواحدة إلا عشرة ظهرا تقريبا بتوقيت شيكاغو. في الوقت نفسه تراجع سعر الذرة وتأرجح سعر فول الصويا بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات بورصة شيكاغو أمس.



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