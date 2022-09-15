ارتفاع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية

المصدر: د ب أ

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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الخميس، حيث يقيم المتعاملون فاعلية الخطوات التي تتخذها أوروبا لاحتواء أزمة الطاقة، ومدى كفايتها لمنع اللجوء إلى تطبيق نظام الحصص في استهلاك الغاز أو قطع الكهرباء خلال فصل الشتاء.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الأوروبي ارتفعت بنسبة 12% في بعض لحظات التداول، مشيرة إلى أن خطة التدخل الجذرية من جانب المفوضية الأوروبية تشمل جمع 140 مليار يورو (140 مليار دولار) لصالح المستهلكين من أرباح شركات الطاقة الأوروبية إلى جانب العمل على تقليص الطلب على الكهرباء وزيادة السيولة النقدية في قطاع الطاقة.

في الوقت نفسه، فإن حالة الغموض ما زالت قائمة بشأن كيفية تطبيق هذه الإجراءات في ظل انقسام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأنها، وضرورة موافقة هذه الدول على خطط المفوضية.

واستبعدت المفوضية الأوروبية فكرة وضع سقف لأسعار استيراد الغاز الطبيعي الروسي بسبب الخلافات الأوروبية بشأنها. كما لم تتضمن المقترحات أي خطط لزيادة الإمدادات في السوق، التي تعاني من نقص الإمدادات منذ بدء العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي وقرار روسيا تقليص إمدادات الغاز إلى أوروبا ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و8 دقائق ظهرا بتوقيت أمستردام ارتفع سعر العقود الهولندية القياسية للغاز بنسبة 3ر3% إلى 225 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بعد ارتفاعه بنسبة 14% خلال اليومين السابقين. وارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 7ر1% خلال تعاملات اليوم.

يذكر أن أسعار الغاز الأوروبية حاليا تعادل حوالي ثمانية أمثال مستوياتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الأسر والاقتصاد في أوروبا. وتواجه الحكومات ضغوطا متزايدة للتعامل مع البداية الرسمية لموسم الطلب على التدفئة في فصل الشتاء بعد نحو أسبوعين.

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