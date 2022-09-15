صعود الين مقابل الدولار بعد مراجعة "المركزي الياباني" لسعر الصرف

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعد الين الياباني واحدا بالمئة مقابل الدولار الأمريكي أمس الأربعاء بعد أجرى بنك اليابان المركزي أول مراجعة لسعر الصرف في تمهيد محتمل للتدخل في سوق العملات، بينما عكف المستثمرون على تقييم أحدث بيانات لتضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.

وفي أول مراجعة لسعر الصرف، اتصل مسؤولون بالمركزي الياباني بمتعاملين وطلبوا منهم أسعارا لشراء أو بيع الين. لكن تدخلا فعليا لدعم العملة سيكون خطوة أكبر.

وأبلغ وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي الصحفيين اليوم أن تحركات الين الأخيرة كانت "سريعة وأُحادية الجانب"، مضيفا أن تدخلا في سوق العملات لشراء الين هو أحد خيارات الحكومة إذا استمرت مثل تلك التحركات.

وهبط الدولار واحدا بالمئة أمام العملة اليابانية ليسجل في أواخر التعاملات 143.19 ين بعد أن وصل عند أدنى مستوى له في الجلسة إلى 142.6 ين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.1 بالمئة إلى 109.71 بعد يوم من تسجيله أكبر مكاسبه من حيث النسبة المئوية منذ مارس 2020 بفعل زيادة غير متوقعة في مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وعكف المستثمرون اليوم على تقييم بيانات تظهر أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تراجعت لثاني شهر على التوالي في أغسطس. وأظهرت أيضا أن التضخم الأساسي لأسعار المنتجين ارتفع بوتيرة معتدلة الشهر الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو مقابل العملة الأمريكية ليستقر عند 0.9972 دولار في حين ارتفع الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.1534 دولار.

وزاد الدولار 0.1 بالمئة أمام الفرنك السويسري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز