الحكومة الألمانية تقرر تخفيض ضريبة القيمة المضافة على توريدات الغاز مؤقتا من 19 إلى7%

المصدر: د ب أ

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قررت الحكومة الألمانية إجراء خفض مؤقت لضريبة القيمة المضافة على توريدات الغاز.

وأقر مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، مسودة مشروع القانون المقدمة من كتل أحزاب الائتلاف الحاكم التي تعتزم التقدم بالتعديل إلى البرلمان.

ووفقاً لهذه المسودة، من المنتظر اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل خفض ضريبة القيمة المضافة على توريدات الغاز عبر شبكة الغاز إلى 7% فقط بدلاً من 19% وذلك حتى 31 مارس المقبل.

وقالت الحكومة في المسودة إنها تتوقع أن تقوم الشركات بنقل هذا الخفض بصورة تامة إلى المواطنين وتخفض أسعار الغاز بما يتوافق مع ذلك.

وتهدف هذه الخطوة إلى التخفيف من حدة أسعار الغاز المرتفعة بقوة بسبب الحرب في أوكرانيا، وكذلك ارتفاع الأسعار بسبب تطبيق رسم الغاز الإضافي.

يذكر أن الغرض من رسم الغاز الإضافي والذي تبلغ قيمته نحو 2.4 سنت لكل كيلوواط/ساعة، والمزمع تطبيقه اعتباراً من الشهر المقبل، نقل التكاليف المرتفعة التي تحملتها الشركات لشراء الغاز بعد تقلص توريدات الغاز الروسي إلى المستهلكين.

وسيصل إجمالي رسم الغاز إلى جانب رسمين إضافيين للتحكم في الشبكة وخزانات الغاز إلى 3.26 سنتات لكل كيلوواط/ساعة تشمل 7% ضريبة قيمة مضافة.

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