"مخزون الطوارئ" الأمريكي من النفط يهبط لأدنى مستوى منذ 1984

المصدر: رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 8.4 ملايين برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 434.06 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 1984.

ومن المنتظر أن ينتهي برنامج إطلاق الخام من احتياطيات الطوارئ إلى المخزونات التجارية في أكتوبر القادم.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 40% على مدار الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وبلغ متوسط صادرات المنتجات البترولية الأمريكية على مدار الأسابيع الأربعة 6.4 ملايين برميل يومياً، بزيادة قدرها 26% عن الفترة نفسها قبل عام.

وأشارت البيانات إلى أن المعروض من المنتجات النفطية من شركات التكرير، وهو مؤشر للطلب، بلغ 19.7 مليون برميل يومياً على مدار الأسابيع الأربعة الماضية بانخفاض قدره 7% عن الفترة نفسها العام الماضي. وتراجع الطلب مع بدء تباطؤ الاقتصاد وفي استجابة لارتفاعات مستمرة في تكاليف الطاقة.

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