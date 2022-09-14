إس.كيه جروب تعتزم استثمار 73 تريليون وون لتوسيع منشآتها الإنتاجية المحلية بحلول 2023

المصدر: د ب أ

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أعلنت مجموعة إس.كيه جروب ثاني أكبر مجموعة اقتصادية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء اعتزامها استثمار 73 تريليون وون (4ر52 مليار دولار) بحلول 2023 لزيادة منشآتها الإنتاجية في مجالات الرقائق الإلكترونية والطاقة الخضراء والتكنولوجيا الحيوية في كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المجموعة التي تعمل في مجالات عديدة من الطاقة إلى الاتصالات تعتزم إنفاق 25 تريليون وون في مجال الأبحاث والتطوير خلال السنوات الخمس المقبلة، لتعزيز قدرتها التنافسية التكنولوجية في هذه المجالات التي تراهن على النمو فيها في المستقبل.

جاء الإعلان الأخير من جانب المجموعة الكورية الجنوبية بعد الكشف عن خطة استثمارية بقيمة 247 تريليون وون حتى 2026، مع التركيز على قطاعات اشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية ومكوناتها والتكنولوجيا الحيوية.

وقالت إس.كيه جروب إنها ستنفق 179 تريليون وون من هذه الاستثمارات داخل كوريا الجنوبية.

ومن بين 73 تريليون وون تعتزم إنفاقها بحلول العام المقبل، تعتزم المجموعة إنفاق 7ر48 تريليون وون في قطاع الرقائق الإلكترونية والمواد الخام، و8ر12 تريليون وون في مجال بطاريات السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر وغيره من مصادر الطاقة المتجددة.

وخصصت المجموعة 8ر9 تريليون وون لقطاع التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك شبكات الجيل الخامس للاتصالات.

وقالت إس.كيه جروب إنها تعتزم توظيف أكثر من 13 ألف موظف جديد خلال العام الحالي، بزيادة نسبتها 50% عن عدد الموظفين الجدد في العام الماضي كجزء من جهودها للتوسع في أنشطة جديدة والمساهمة في خلق الوظائف الجديدة.

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