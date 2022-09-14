ستيلانتس وجنرال موتورز تستكملان صفقة إعادة شراء الأسهم

المصدر: د ب أ

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أعلنت مجموعة صناعة السيارات المسجلة في هولندا ستيلانتس في بيان اليوم الأربعاء تنفيذها ومجموعة جنرال موتورز الأمريكية لصفقة إعادة شراء حوالي 1ر69 مليون سهم من أسهم سيلانتس العامة تمثل حوالي 2ر2% من رأسمالها، حيث حصلت جنرال موتورز في عام 2017 على حق شراء هذه الحصة من شركة بيجو الفرنسية التي انضمت إلى فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية وأوبل الألمانية تحت مظلة مجموعة ستيلانتس في مايو 2021.

حصلت جنرال موتورز على حق شراء حصة من الأسهم من شركة بي.إس.أيه التي تمتلك شركتي بيجو وستروين الفرنسيتين لصناعة السيارات كجزء من صفقة بيع شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل إلى الشركة الفرنسية.

ووفق للصفقة الأصلية ستحصل جنرال موتورز على حوالي 2ر1 مليون سهم من أسهم شركة فاورسيا الفرنسية لصناعة مكونات السيارات ومبلغ مالي يصل إلى حوالي 130 مليون يورو كجزء من التوزيعات النقدية.



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