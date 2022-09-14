مساهمو تويتر يوافقون على صفقة بيع الشركة إلى إيلون ماسك

المصدر: د ب أ

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وافق مساهمو شركة منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية تويتر مساء أمس الثلاثاء على صفقة يستحوذ فيها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الشركة مقابل 44 مليار دولار.

ووفقا للنتائج الأولية لتصويت أعضاء الجمعية العمومية لشركة تويتر وافق حوالي 98% من المساهمين على الصفقة.

وستحاول شركة تويتر الآن إرغام إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا على استكمال الصفقة التي أعلن انسحابه منها قبل شهور.

وأقامت تويتر في وقت سابق دعوى قضائية ضد ماسك لإرغامه على إتمام اتفاقه بشراء الشركة مقابل حوالي 44 مليار دولار.

ففي أبريل الماضي أعلنت شركة تويتر موافقتها على عرض الاستحواذ المقدم من ماسك، الذي تراجع عن الصفقة في وقت لاحق بدعوى أن إدارة تويتر قدمت بيانات غير صحيحة بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصة تويتر.

وتقدر القيمة السوقية لشركة تويتر حاليا بنحو 32 مليار دولار وهو ما يقل كثيرا عن قيمة عرض ماسك.

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